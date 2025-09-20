La Guardia Civil abre al público su nueva patrullera «Duque de Ahumada» hoy en Vigo
Podrá visitarse hasta las 13.00 horas en el muelle de Comercio
El público que esté interesado en conocer el buque "estrella" de la Guardia Civil tiene hoy una excelente oportunidad en Vigo. Esta mañana abre sus puertas a las visitas la patrullera "Duque de Ahumada".
Construida por Armón Vigo, el buque fue entregado esta semana a la Guardia Civil en un acto presidido por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
Desde la comandancia de la Guardia Civil en Pontevedra informan que debido al limitado horario disponible y el "reducido número de visitantes que se pueden admitir", el acceso a la flamante patrullera se hará "por riguroso orden de llegada".
El horario de visitas se ha fijado entre las 10.00 y las 13.00 horas. El acceso al buque, atracado en el muelle de Comercio, será por la nave del Tinglado.
