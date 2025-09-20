Un «faro de humanidad» en el caos
Un centenar de personas homenajean a los sanitarios que asisten en Gaza
Vestidos de blanco y con las manos de rojo levantadas, un centenar de vigueses participaron de la concentración organizada por la plataforma «Parar la guerra» en el Museo MARCO para denunciar el genocidio en Gaza y en homenaje a los sanitarios palestinos.
Con esta acción se quiso servir también de respaldo y apoyo a la flotilla que estos días está navegando hacia Gaza para romper el bloqueo humanitario. «Con este acto queremos rendir homenaje a quienes en Gaza resisten cuidando, sanando, acompañando... en medio de la devastación. Vuestra entrega a riesgo de la propia vida es un faro de humanidad. Vosotras y vosotros sois el ejemplo más claro de que resistir es salvar vidas; de que cada gesto de cuidado es un acto de esperanza frente al horror», leía una de las asistentes a la concentración, que se celebró de forma simultánea en varias ciudades de España.
