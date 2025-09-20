El cine activa el modo «freaky» en Vigo

El Galician Freaky Film Festival (GFFF) ha dado el pistoletazo de salida a su tan esperado ciclo de cine en la ciudad, con una inauguración que sorprendió y cautivó a los asistentes. La jornada arrancó con una presentación que no dejó indiferente a nadie: el mismísimo Dr. Frank-N-Furter, el icónico personaje de The Rocky Horror Picture Show, traspasó la pantalla para animar a los asistentes.

En honor a la temática de esta edición, los doctores locos, el personaje, junto con algunos miembros de la organización ataviados con batas blancas, dieron paso a las proyecciones: Young Frankestein de Mel Brooks y Bride od Re-Animator de Brian Yuzn, que marcaron el inicio de un evento que promete estar lleno de sorpresas.

El festival está dedicado a los géneros más alternativos y excéntricos del cine, desde películas de culto hasta las más arriesgadas creaciones independientes, todo lo que se salga de los márgenes tiene cabida en este evento.

En el acto de inauguración estuvieron presentes miembros de la Diputación de Pontevedra y del Concello de Vigo para mostrar su apoyo al festival y a la cultura cinematográfica que está tomando fuerza en la ciudad. El evento pretende ser una experiencia inmersiva de la que los espectadores se sientan parte. En las salas de cine se puede gritar, cantar o bailar. Además, se ofrecen charlas, mesas redondas y una exposición. La novedad de esta edición:es una ruta de «pinchos freaky», donde los asistentes podrán disfrutar de una gastronomía un tanto excéntrica, inspirada en los filmes más extravagantes.Por ahora, la acogida ha sido muy positiva, se han vendido más entradas anticipadas que en las últimas ediciones, desde la organzación esperan que el festival siga creciendo.

Hoy, la programación continúa con la proyección de Humor Freak Vol I y la esperada Qué Carallo é Isto? La propuesta no olvida a los más pequeños; con el ciclo Peque Freak el festival busca introducirlos en un universo cinematográfico alternativo.Durante los próximos días, hasta el 27 de septiembre, Vigo se transformará en la capital de lo inesperado, en un universo que trasciende lo común, lleno de surrealismo, humor negro y emoción.