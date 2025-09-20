El alumnado con necesidades crece el doble de rápido que los docentes que los atienden

«Una de cada siete nuevas plazas en colegios de Vigo ya es para niños con necesidades». «Las anpas urgen más docentes especializados para alumnos con necesidades educativas». «Dimite la directiva del IES Valadares por falta de personal para atender a alumnos con necesidades». Estos son solo tres de la decena de titulares en FARO que a lo largo del último curso ha protagonizado la comunidad educativa exigiendo la dotación de más recursos y profesionales en los centros para atender al elevadísimo número de estudiantes con necesidades educativas especiales (discapacidad física, intelectual o motora; trastornos de aprendizaje, desarrollo o conducta...), también conocidos por las siglas NEE. Actualmente, Galicia lidera los indicadores de inclusión con el mayor porcentaje de estos estudiantes en centros ordinarios; en concreto, el 93% de los alumnos NEE están integrados en estos colegios, ¿pero en qué condiciones?

Las quejas de padres, madres y también de los propios equipos directivos de colegios e institutos por la falta de profesores especializados en este perfil de alumnado, maestros en Pedagogía Terapéutica (PT) y Audición y Lenguaje (AL) se han ido sucediendo y sí es verdad que desde Educación se ha reforzado algún centro con este profesorado. La duda es si son suficientes. Porque el incremento de alumnado con necesidades específicas no ha sido correlativo al del profesorado que deben atenderlos.

Así, en las oposiciones de 2019 de Educación, la Xunta ofertó 100 nuevas plazas de Audición y Lenguaje, y otras 125 de Pedagogía Terapéutica: 225 en total. Cinco años después, y sumando las convocatorias de 2024 y la celebrada este pasado mes de junio de 2025, fueron un total de 283 desglosadas de la siguiente manera: 53 AL y 40 PT en 2025, y 80 AL y 110 PT en 2024.

Crecimiento en un lustro

Esto implica que en un lustro, la cifra de nuevos profesores especializados para la atención de alumnos NEE –en el caso de que todas las plazas hayan sido cubiertas– ha crecido un 25%.

Frente a esto encontramos con la subida en la cifra de estudiantes con necesidades especiales. Atendiendo a los propios datos facilitados por la Consellería de Educación en sus balances «As cifras da educación en Galicia. Estatísticas e indicadores» y al último informe del curso 2023/2024 publicado por el Ministerio de Educación, el número de estudiantes NEE integrados en colegios ordinarios en Vigo y resto de puntos de la provincia pontevedresa es, actualmente, de 7.560. Echando mano de los datos registrados cinco años atrás, la Consellería en sus estadísticas del curso 2018/2019, recogía que la cifra de escolares con necesidades específicas era, también en Vigo y resto de puntos de la provincia, de 4.423. En este caso, el incremento de alumnos diagnosticados con NEE se incrementó en un 41,6%; es decir, el doble de rápido que la cifra de profesores AL y PT que son los encargados de su atención.

Ante este escenario es razonable que la comunidad educativa en general solicite más refuerzos para los centros. Y es que cada vez las clases son más heterogéneas y estos escolares NEE necesitan de una atención a veces individualizada por brotes que pueden surgir o por provocar una disrupción del aula.

Esta misma problemática se encuentra incluso sobre la mesa de la Fiscalía de Menores de Pontevedra y área de Vigo. Su coordinador reconocía al comienzo de curso a FARO haber mantenido ya reuniones con familias tras las quejas de los centros educativos por el comportamiento de alumnos con necesidades específicas ante la carencia de los propios centros de contar con más recursos para su atención. Y es que el grado de complejidad y necesidades de cada alumno es muy dispar, y los profesores no son quienes de poder llevar una clase.

Precisamente, la atención a la diversidad junto a las faltas de respeto en las clases son dos de las problemáticas y grandes retos educativos para este curso 2025/2026.