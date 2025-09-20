Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Diputación aporta 30.000 euros para el Outono Lírico

‘Una noche de zarzuela’, con Ainhoa Arteta, será una de las actuaciones más esperadas

Luisa Sánchez (2i.) y Amigos de la Ópera firman el convenio.

Luisa Sánchez (2i.) y Amigos de la Ópera firman el convenio.

R. V.

La vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra, Luisa Sánchez, firmó ayer el convenio con la asociación Amigos de la Ópera por el que el organismo provincial aporta 30.000 euros para la celebración del Outono Lírico, un ciclo de actuaciones que «suma años de apuesta por la excelencia musical, la formación y la difusión de la ópera».

La programación comenzará el próximo viernes 26 de septiembre en el auditorio Afundación. Uno de los eventos más destacados del ciclo tendrá lugar el 18 de octubre, con Una noche de zarzuela, con Ainhoa Arteta, Borja Quiza y Francisco Corujo como intérpretes principales.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents