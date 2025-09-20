La Diputación aporta 30.000 euros para el Outono Lírico
‘Una noche de zarzuela’, con Ainhoa Arteta, será una de las actuaciones más esperadas
La vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra, Luisa Sánchez, firmó ayer el convenio con la asociación Amigos de la Ópera por el que el organismo provincial aporta 30.000 euros para la celebración del Outono Lírico, un ciclo de actuaciones que «suma años de apuesta por la excelencia musical, la formación y la difusión de la ópera».
La programación comenzará el próximo viernes 26 de septiembre en el auditorio Afundación. Uno de los eventos más destacados del ciclo tendrá lugar el 18 de octubre, con Una noche de zarzuela, con Ainhoa Arteta, Borja Quiza y Francisco Corujo como intérpretes principales.
