El crucero «do Camiño»

El ‘Island Sky’ arriba con 91 peregrinos a bordo

El ‘Costa Favolosa’, antes de atracar con el ‘Island Sky’. | | M.G. BREA

Francisco Díaz Guerrero

En el sector de los cruceros hay muy pocos operadores que promocionen el Camino de Santiago como lo hace el londinense Noble Caledonia, que en los últimos años viene destinando a uno de sus dos buques a realizar un itinerario que promociona como «Along the Camino». Este buque es el Island Sky que arribó este viernes a Vigo con 91 pasajeros-peregrinos en viaje mixto mar/tierra, que incluye cuatro días de crucero entre Portsmouth y Vigo y otros tres de estancia en el hostal de los Reyes Católicos. Al pasaje se le ofrece la oportunidad de realizar recorridos a pie de varios kilómetros de tres variantes del Camino: inglés, portugués y francés o primitivo.

Además de esta singular escala, la estación marítima acogió también al Costa Favolosa, en el que 2.927 pasajeros atendidos por 995 tripulantes realizan un itinerario de diez noches entre Hamburgo y Génova con escalas intermedias en Cherburgo, Vigo, Lisboa y Barcelona. El buque, que también fue consignado por Pérez y Cía., será posicionado en Sudamérica a partir de noviembre antes de regresar a Europa la próxima primavera.

