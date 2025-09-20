La Clásica abre una nueva temporada marcada por el eclecticismo y la curiosidad

La Orquesta Clásica de Vigo presentó ayer su nueva temporada 2025-26, una propuesta que imagina un año marcado por el eclecticismo y la curiosidad inagotable por la música. Y que empezará el próximo 24 de octubre igual que terminó en mayo, regresando a Beethoven. El solista Severino Ortiz interpretará dos piezas emblemáticas del repertorio romántico.

En diciembre, la Clásica viajará al siglo XX con Maurice Ravel y la artista gallega residente en EE UU Aida Saco Beiroa. En febrero, la orquesta pondrá música a una película y en marzo tendrá lugar un concierto de violines con corneta. Estará presente el artista e investigador Aleksander Kolkowski, que también impartirá una conferencia.

El barroco francés también tendrá cabida en el repertorio e la mano de Daniel Sanmartín, que actuará en abril como solista de clavo en la Concatedral. Y la temporada acabará en mayo con un gran concierto de orquesta y coro en colaboración con el Ensemble Vocal Pro Música, de Oporto.

Además la Escuela de Artes y Oficios acogerá un ciclo de conferencias, y también impartirán charlas Julio Gómez, que hablará sobre el phonoautógrafo, y Miguel Fernández.