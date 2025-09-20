Citan como investigado al dueño del bar que sirvió la botella contaminada

La investigación para dilucidar qué pudo ocurrir para que un empresario de 42 años sufriese en abril graves quemaduras en esófago y estómago tras ingerir un trago de agua de una botella que acababa de abrir en un bar de Vigo dio esta pasada semana un paso de gigante con la recepción del informe pericial de la Policía Nacional y la siguiente citación judicial a víctima y dueño del local. Éste ha sido llamado a declarar en calidad de investigado el próximo mes de octubre.

El propietario se mostraba ayer todavía sorprendido por este episodio. «Todavía no entiendo lo que pasó. Siento que estamos en el medio; yo no estaba el día que ocurrió pero el resto de camareros sí me dijeron que el cliente abrió la botella. Estaba cerrada», cuenta el dueño, por lo que de ser así, no tendrían responsabilidad de su contenido sino la embotelladora.

Lo cierto es que los análisis al contenido del agua mineral con gas que provocó las quemaduras han sido determinantes para tratar de averiguar qué tipo de producto químico con ese poder dañino estuvo en contacto con el agua y dónde se produjo esa contaminación que se presupone que fue accidental: si en el origen durante el proceso de embotellado antes de ser distribuida o a causa de un hipotético descuido posterior en la tapería. Los agentes también recabaron las imágenes de las cámaras de vigilancia del local y requisaron para su visionado, entre otras de la misma partida, la botella de cristal con tapa de rosca que se sirvió al perjudicado, si bien, cuando una amiga del herido fue a recogerla aquella misma tarde ya se había vaciado su contenido.

Los hechos se remontan a abril de este año, cuando el empresario, tras ingerir un trago de agua mineral con gas de una botella que acababa de abrir y parte de cuyo contenido echó en un vaso con hielo y limón en un restaurante de Vigo, tuvo que ser hospitalizado por graves quemaduras.