Un catedrático vigués hará la «laudatio» del nobel Stiglitz en la Menéndez Pelayo
Carlos Gradín expondrá los méritos del economista para ser «honoris causa»
Carlos Gradín, catedrático del departamento de Economía Aplicada de la UVigo y miembro del grupo Ecosot (Economía, Sociedad y Territorio), será el encargado de la laudatio del nobel de economía Joseph Stiglitz, en su investidura el próximo día 28 como doctor honoris causa por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
«Es un gran honor, ya que se trata de uno de los economistas más destacados e influyentes de nuestro tiempo, especialmente en los ámbitos de la economía pública y del desarrollo económico, con una vinculación especial en mi campo, el estudio de las desigualdades», explica Gradín al diario digital de la UVigo.
Añadió que «también supone un reto debido a su carácter prolífico y multifacético». Su relación con Stiglitz se remonta a los años en los que el docente de la UVigo trabajó en UNU-Wider, el Instituto Mundial de Investigación sobre Economía del Desarrollo de Naciones Unidas, en Helsinki: «Tuve la suerte de poder contar con una de sus contribuciones como un capítulo de un libro que coedité sobre la desigualdad en el mundo en desarrollo».
