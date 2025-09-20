El BNG denuncia que el Concello censura las críticas de los bomberos
El BNG de Vigo denuncia el intento del gobierno local de «amordazar y censurar» las críticas contra las deficiencias y carencias en los bomberos de Vigo. Los nacionalistas revelan la existencia de un informe que recoge medidas como prohibir la existencia de cuentas en redes sociales que aludan al servicio bajo la amenaza de expedientes disciplinarios.
