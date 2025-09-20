Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El BNG denuncia que el Concello censura las críticas de los bomberos

El BNG de Vigo denuncia el intento del gobierno local de «amordazar y censurar» las críticas contra las deficiencias y carencias en los bomberos de Vigo. Los nacionalistas revelan la existencia de un informe que recoge medidas como prohibir la existencia de cuentas en redes sociales que aludan al servicio bajo la amenaza de expedientes disciplinarios.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents