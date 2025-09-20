El Ayuntamiento implementa un sistema de visita con tique para evitar colas en la caseta de Papa Noel

La junta de gobierno local aprobó ayer tres expedientes relacionados con la Navidad de Vigo. Entre ellos, las visitas de Papa Noel y el cartero real. El Concello implementa un sistema de tiques para evitar las clásicas colas de niños en estas actividades. También se aprobó la revisión y asistencia técnica de atracciones en la vía pública desde mediados de noviembre hasta enero y que conllevó la crítica del PP: «El alcalde castiga a las comisiones de fiestas, pero su Navidad no se toca».