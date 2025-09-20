El Ayuntamiento implementa un sistema de visita con tique para evitar colas en la caseta de Papa Noel
La junta de gobierno local aprobó ayer tres expedientes relacionados con la Navidad de Vigo. Entre ellos, las visitas de Papa Noel y el cartero real. El Concello implementa un sistema de tiques para evitar las clásicas colas de niños en estas actividades. También se aprobó la revisión y asistencia técnica de atracciones en la vía pública desde mediados de noviembre hasta enero y que conllevó la crítica del PP: «El alcalde castiga a las comisiones de fiestas, pero su Navidad no se toca».
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Los bomberos retiran una losa «inestable» de 2 toneladas de un falso túnel en la circunvalación de Vigo
- Vendidas más de la mitad de las 178 viviendas previstas en primera línea de la playa de Silgar, en Sanxenxo
- La textil portuguesa Polopiqué entra en crisis y debe a Inditex 12,6 millones y 3,9 a Abanca
- Atropellan a un matrimonio de ancianos en un paso de peatones de la avenida da Florida de Vigo
- Capturan en la República Dominicana al violador de Travesía fugado desde mayo
- Adiós a la mítica taberna O Pelao de Cangas
- Avalan el despido de un director de banca de Vigo por acoso sexual a una becaria en un episodio archivado en la vía penal
- La Fiscalía pide casi 3 años de prisión para el conductor del choque mortal en la A-52