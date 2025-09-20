Afronta cinco años de cárcel por tráfico de drogas y arrojar cocaína sobre policías de Vigo

La Audiencia de Pontevedra, en su sede en Vigo, juzgará a un hombre que se enfrenta a cinco años de prisión por tráfico de drogas y por arrojar cocaína sobre agentes policiales.

Según el escrito de Fiscalía, los hechos sucedieron el 2 de marzo de 2025 cuando el encausado se encontraba en un hotel de la ciudad olívica y tenía en su poder 235 euros procedentes de la venta de sustancias ilícitas, dos teléfonos móviles, una balanza de precisión, diferentes sustancias estupefacientes y una bolsa plástica con cocaína.

Hasta el hotel acudieron agentes policiales por alertados por la dirección del establecimiento para que el hombre abandonase el cuarto en el que estaba hospedado.

El acusado entregó voluntariamente los efectos, salvo la bolsa de cocaína que le incautaron durante un cacheo. Fue en ese momento, cuando el hombre cogió la bolsa, la rompió, tragó parte de su contenido y arrojó la otra parte sobre los agentes.

Además, el encausado intentó dar puñetados, patadas y mordiscos a los efectivos policiales actuantes con el objetivo de soltarse.

Por todo ello, el Ministerio Público pide para el hombre una pena de cuatro años de cárcel y una multa de 63.000 euros por un delito de tráfico de drogas, así como un año de prisión por un delito de atentado.