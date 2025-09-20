La AECC convoca una beca de investigación para talento joven
La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC)en Vigo ha abierto una nueva convocatoria de Ayudas Predoctorales con las que persiguen impulsar el talento joven y fomentar carreras científicas centradas en la investigación oncológica. Estas ayudas están dirigidas a jóvenes investigadores que deseen iniciar una tesis doctoral en el ámbito del cáncer. En esta edición, la asociación ha decidido que la ayuda servirá para desarrollar un proyecto en un centro de investigación ubicado en la provincia de Pontevedra. El colectivo quiere ofrecer «una oportunidad única para formarse en un entorno especializado y contribuir al avance de la ciencia desde Galicia». El plazo para presentar solicitudes finaliza el próximo viernes 9 de octubre.
