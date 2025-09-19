Las otras vidas que tronza el alcohol

El alcohol puede destrozar vidas, pero no únicamente de aquellos que sufren la adicción, sino a toda una red de personas que forman parte del círculo cercano del adicto y, que en muchos casos, son rostros totalmente invisibles de esta enfermedad. Para poner remedio a esto, hace 62 años nacía en España Al-Anon y, hace un cuarto de siglo, se establecía en Vigo el grupo Alegría que forma parte de esa entidad y que pretende dar cobijo a todas aquellas personas que son familiares o amigos de personas alcohólicas.

Hoy, para conmemorar el 25 aniversario en Vigo de esta hermandad (así se definen), celebran una reunión abierta (sin la necesidad de llamar antes al 638544536, como se requiere habitualmente) a toda la ciudadanía a partir de las 19,00 horas en su local de Vázquez Varela 15. Allí estarán dos de las actuales integrantes, María y Carmen (usan nombres ficticios para conservar su anonimato), que relatan a FARO sus experiencias y la importancia de haber encontrado un grupo que comparte sus mismos problemas. Se calcula que por cada alcohólico hay cuatro afectados en su entorno más íntimo.

«Me encontraba tan mal, tan desesperada y sin saber a donde acudir que un día busqué en internet ayuda para familiares de alcohólicos y me salió Al-Anon. Había dejado de pensar en mí, vivía por y para el alcohólico y dejé de ser yo, de ver lo que necesitaba, me sentía incluso culpable muchas veces. Tenía mucho miedo y angustia pero empecé a ver allí un ambiente en el que te sientes acogida, escuchada y fue un antes y un después, ahí empecé a reconstruir las piezas del puzle de mi vida», destaca Carmen.

Comparte esa sensación Mari, que señala como «nosotras nos responsabilizamos de que una persona que quieres se esté destruyendo con una enfermedad», por lo que encontrar la terapia que supone reunirse una vez a la semana durante dos horas supuso un auténtico giro en su vida: «El cambio nos mejora porque estamos muy perdidos, nadie viene a dar consejos, ni decirte qué tienes que hacer, no se te juzga y eso es fantástico».

En las reuniones, el modus operandi habitual es leer una literatura propia escrita por personas que han pasado por Al-Anon y luego compartir las reflexiones que esos textos generan. ¿Cuál es uno de los grandes problemas? «La negación, primero se niega el alcoholismo de la persona pero, una vez que eso se tiene claro, la mayoría de familiares niegan que estén mal», expone Mari.

Aseguran que Al-Anon no recibe subvenciones ni ayudas públicas y explican que el funcionamiento se sustenta en las aportaciones voluntarias de los integrantes. «Para que funcione es necesario tener recursos porque tenemos que pagar el local, la literatura, desplazamientos, informaciones públicas», explican Mari y Carmen, dejando claro además que «nadie manda, sino que únicamente hay una pequeña organización interna para que las cosas puedan funcionar».

Con presencia en el consello asesor del paciente del Sergas, creen que están consiguiendo que cada vez «más personas sepan que existimos y que tengan más información», aunque reconocen que «viene menos gente de la que nos gustaría porque el alcoholismo es un problema incrustado en la sociedad». Este grupo demuestra que las víctimas de esta enfermedad no tienen por qué beber de la botella. La enfermedad se expande alrededor del alcohólico y esas víctimas también precisan ayuda. En el grupo Alegría pueden encontrarla.