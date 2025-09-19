Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los relatos de Mónica Vidal y Jacobo Vieites, premiados por Afaga

Por el lenguaje y estilo utilizados, Afaga ha escogido «Dende o fin do mundo», de Jacobo Vieites Sánchez, y «Siempre seré tu memoria», de Mónica Vidal Mislata, como ganadores del XI Certamen Literario de Relato Corto «Nun recuncho da memoria» 2025. La entrega de premios se celebró ayer en la sede viguesa la de Diputación.

