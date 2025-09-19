Los relatos de Mónica Vidal y Jacobo Vieites, premiados por Afaga
Por el lenguaje y estilo utilizados, Afaga ha escogido «Dende o fin do mundo», de Jacobo Vieites Sánchez, y «Siempre seré tu memoria», de Mónica Vidal Mislata, como ganadores del XI Certamen Literario de Relato Corto «Nun recuncho da memoria» 2025. La entrega de premios se celebró ayer en la sede viguesa la de Diputación.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Alertan de maniobras intimidatorias de un buque de Bueu contra la ONG gala de delfines
- Los bomberos retiran una losa «inestable» de 2 toneladas de un falso túnel en la circunvalación de Vigo
- Muere un niño en A Coruña en un accidente doméstico
- El pueblo costero en el corazón de Costa da Morte que pocos conocen: un santuario sobre el mar y una cascada preciosa
- La textil portuguesa Polopiqué entra en crisis y debe a Inditex 12,6 millones y 3,9 a Abanca
- Capturan en la República Dominicana al violador de Travesía fugado desde mayo
- Cientos de teléfonos móviles, bicicletas y casi 20.000 euros que nadie reclama
- Avalan el despido de un director de banca de Vigo por acoso sexual a una becaria en un episodio archivado en la vía penal