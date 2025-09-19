Puerto y Xunta se alían para convertir el faro de Monte Cíes en museo

El Puerto y la Xunta musealizarán el edificio anexo al faro principal del archipiélago de las Cíes, infraestructura que, además, cambiará de lámpara. Se trata del faro de Monte Cíes, o faro del Monte do Faro, que fue construido entre 1851 y 1853, se encuentra a 178 metros sobre el nivel del mar, lo que permite ver todo el Parque Nacional das Illas Atlánticas.

Hasta allí se desplazaron este viernes el presidente de la Autoridad Portuaria, Carlos Botana, y la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez. Botana puso en «valor la coordinación» entre la administración autonómica y el Puerto y las inversiones que ha realizado la Autoridad Portuaria en el Parque Nacional, como las mejoras en el muelle de atraque y el camino al faro.

Los siguientes pasos serán cambiar la luz del faro, para lo que necesitarán que acuda un helicóptero, y convertir el edificio anexo en una zona museística para que los visitantes puedan conocer «la historia de los faros y la historia marítima de Vigo».

La inversión total del Puerto entre lo que ya han desarrollado y lo que tienen previsto hacer ronda los 800.000 euros, según detalló Botana, quien indicó que ya tienen el proyecto consultivo y anunció que la primera reforma será licitada este año con el objetivo de que las obras estén finalizadas a lo largo del próximo año.

La conselleira de Medio Ambiente explicó que la Xunta invierte en el Parque 3,5 millones de euros en los distintos proyectos que están en marcha, tanto el de restauración de las construcciones como en la natural, en actuaciones como retirar las acacias invasoras.

Botana hizo énfasis en la inversión del Puerto en los espacios naturales y «qué mejor» que hacerlo en el «emblema», el Parque Nacional de las Cíes.

Ángeles Vázquez agradeció la «implicación» del Puerto en mejorar el muelle y el acceso al faro porque un parque como este necesita «grandes inversiones» para conservarlo.