El Parlamento gallego pide que sigan los exámenes MIR en Vigo
Con el voto en contra del PSdeG, el Parlamento de Galicia aprobó ayer la proposición no de ley del Grupo Popular para pedir al Gobierno central que mantenga a Vigo, junto con Santiago, como sede para la realización de los exámenes de formación sanitaria especializada (MIR).
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Alertan de maniobras intimidatorias de un buque de Bueu contra la ONG gala de delfines
- Los bomberos retiran una losa «inestable» de 2 toneladas de un falso túnel en la circunvalación de Vigo
- Muere un niño en A Coruña en un accidente doméstico
- El pueblo costero en el corazón de Costa da Morte que pocos conocen: un santuario sobre el mar y una cascada preciosa
- La textil portuguesa Polopiqué entra en crisis y debe a Inditex 12,6 millones y 3,9 a Abanca
- Capturan en la República Dominicana al violador de Travesía fugado desde mayo
- Cientos de teléfonos móviles, bicicletas y casi 20.000 euros que nadie reclama
- Avalan el despido de un director de banca de Vigo por acoso sexual a una becaria en un episodio archivado en la vía penal