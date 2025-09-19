Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Parlamento gallego pide que sigan los exámenes MIR en Vigo

Con el voto en contra del PSdeG, el Parlamento de Galicia aprobó ayer la proposición no de ley del Grupo Popular para pedir al Gobierno central que mantenga a Vigo, junto con Santiago, como sede para la realización de los exámenes de formación sanitaria especializada (MIR).

