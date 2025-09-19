Obesidad en Galicia más allá de los fármacos: los rostros reales de la transformación

Una rotura de rodilla hizo que Iñaki dejara de practicar triatlón y ganó un peso del que, después, no lograra deshacerse. Su báscula escaló hasta los 107. Intentó bajar durante «años» probando todo tipo de dietas. Lo hacía por estética, pero también porque ya se «cansaba al caminar y hablar por teléfono» y empezó a afectarle anímicamente.

Decidió pedir ayuda profesional y su centro de salud le derivó a la consulta de Barragáns. Y las analíticas le advirtieron de prediabetes y tiroides alterada. «Si no hubiese empezado con el tratamiento, probablemente, ahora estaría hablando de un problema mayor».

Iñaki Valcárcel, esta semana en el hospital Meixoeiro / Marta G. Brea

Iniciar el tratamiento inyectable contra la obesidad le cambió «muchísimo». «Tengo otra otra vitalidad», destaca y explica que está haciendo deporte casi todos los días. Se levanta a las 6 y se va al gimnasio. «Y por la noche tengo energía para seguir». Recuperó una rutina que había perdido y le «costaba volver a coger».

Cuenta que la endocrinóloga hizo mucho hincapié en acompañar el tratamiento con ejercicio de fuerza para bajar grasa y no perder músculo.

Ahora ha bajado la medicación a dosis mínimas sin efecto rebote hasta el momento. Aspira a poder dejarlo por las rutinas que tiene establecidas, controlando la dieta y con el deporte, Lamenta que las autoridades no traten la obesidad como una enfermedad y no financien los fármacos. «No es justo para los que no tienen el poder adquisitivo necesario».

Rebeca Miranda: «Bajé 27 kilos con las inyecciones para un tratamiento de fertilidad»

El antes y el después / Cedita / José Lores

La obesidad es una de las causas de la infertilidad. Así que, desde las unidades de reproducción asistida, a quien lo necesita se le remite a Endocrinología para una mayor probabilidad de éxito. Rebeca Miranda es una de ellas. Padece síndrome de ovario poliquístico. «Te impide bajar peso», explica. Llevaba «toda la vida» haciendo «mil dietas, con miles de restricciones», pero era incapaz.

Cuando decidió ser madre, uno de los requisitos de acceso en la unidad del Chuvi era el índice de masa corporal, entre otras cosas, por los riesgos que conllevan los tratamientos de estimulación ovárica. Tuvo que bajar de los 111 kilos que pesaba a 84. «Con la presión y cuando ves que con una dieta estricta no bajas, te frustras muchísimo, tienes más ansiedad y acabas engordando más. La pescadilla que se muerde la cola».

«Menos plato y más zapato». Ha escuchado muchas veces a sanitarios. «Y cuando ves que lo haces todo y no puedes, ya no ves salida», lamenta. Ella cayó en depresión. Y su «ángel de la guarda» fue la doctora Barragáns.

Rebeca era reacia a los tratamientos inyectables por los efectos secundarios que le llegaban «de oídas». Pero no tuvo ninguno malo. «Fue maravilloso, me daba energía», destaca y explica que antes no tenía fuerza para salir a caminar. Y le reguló la menstruación por primera vez en su vida. «No me lo creía». Cuenta que el fármaco te quita apetito. «Sobre todo, esa ansiedad por lo dulce». Anímicamente se siente tan bien que hizo algo que no tenía pensado. «Cuando empecé a verme guapa otra vez dije: ‘Pues me caso’». Ahora van a por el bebé. Propone a Sanidad que financie el fármaco para ahorrar con las enfermedades que evita.