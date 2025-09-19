Investigado tras ser detectado en Peinador con 30 botes de bilis de oso liofilizada

El Servicio de Fiscal y Fronteras de la Guardia Civil del Aeropuerto de Peinador en Vigo ha intervenido 30 botes con 3 gramos de bilis de oso liofilizada en el interior del equipaje de un pasajero procedente de China.

El descubrimiento, del que ha informado este viernes el instituto armado, se produjo el pasado lunes durante un control rutinario en la inspección de equipajes.

La extracción de bilis de oso, sustancia se emplea en la medicina tradicional del Sudeste asiático, se suele realizar en granjas mediante procedimientos dolorosos, con la inserción repetida de catéteres o sondas en la vesícula biliar.

Las especies de osos de las que se extrae la bilis se encuentran todas ellas protegidas por el Reglamento (CE) 338/97 del Consejo Europeo sobre la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).

Los anexos incluyen las especies en peligro de extinción, estando el comercio de estos especímenes prohibido con carácter general por considerarse que puede poner en peligro a la especie y solamente autorizado bajo circunstancias excepcionales.

Por este motivo, el Seprona se ha hecho cargo de las diligencias de investigación de este ciudadano procedente de China como presunto autor de un delito de tráfico de flora o fauna protegida recogido en el artículo 334 del Código Penal.