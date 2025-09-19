Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Halo, finalista en el premio internacional organizado por IABSE

El Halo, insignia del Vigo vertical, está en la final del premio internacional IABSE 2025, en la categoría Small projects, por ser «una intervención urbana emblemática y un icono de la ciudad». El ganador se conocerá el 14 de noviembre en una gala en Zúrich. Compite con proyectos de Italia, Reino Unido y Suecia.

