El Halo, finalista en el premio internacional organizado por IABSE
El Halo, insignia del Vigo vertical, está en la final del premio internacional IABSE 2025, en la categoría Small projects, por ser «una intervención urbana emblemática y un icono de la ciudad». El ganador se conocerá el 14 de noviembre en una gala en Zúrich. Compite con proyectos de Italia, Reino Unido y Suecia.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Alertan de maniobras intimidatorias de un buque de Bueu contra la ONG gala de delfines
- Los bomberos retiran una losa «inestable» de 2 toneladas de un falso túnel en la circunvalación de Vigo
- Muere un niño en A Coruña en un accidente doméstico
- El pueblo costero en el corazón de Costa da Morte que pocos conocen: un santuario sobre el mar y una cascada preciosa
- La textil portuguesa Polopiqué entra en crisis y debe a Inditex 12,6 millones y 3,9 a Abanca
- Capturan en la República Dominicana al violador de Travesía fugado desde mayo
- Cientos de teléfonos móviles, bicicletas y casi 20.000 euros que nadie reclama
- Avalan el despido de un director de banca de Vigo por acoso sexual a una becaria en un episodio archivado en la vía penal