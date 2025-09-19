Eroski y Ayuntamiento renuevan el convenio del «Camiño a camiño»
El supermercado Familia del Mercado do Progreso acogió la firma de renovación del convenio de colaboración entre el Concello y Vegalsa-Eroski para una nueva edición del «Camiño a camiño». Estaban la concejala de Medioambiente, Nuria Rodríguez, y el director general de la entidad, José Manuel Ferreño. Las actividades se celebrarán del 27 de septiembre al 26 de octubre.
