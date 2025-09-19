«Nuestro nuevo disco no tiene nada que ver con el anterior»

Rick Álvarez es el guitarrista de la banda de indie- rock que también está conformada por Álex (batería), Dani (guitarra), Juanpe (bajo) y KoKe (voz). Sus conciertos destacan por conectar con el público desde el primer momento. Hoy tocarán en la sala Supersonic dentro del ciclo Directos Vibra Mahou.

–¿Qué les inspiró a formar la banda?

Fue idea de Koke, siempre quiso tener una banda. Se vino de su tierra, de Cáceres, hasta Madrid, y decidió formarla. Por diferentes historias fortuitas, nos acabamos conociendo todos.

–¿Por qué Neverland Bari?

También fue cosa de Koke.«Nerverland» le recuerda que hay ciertas cosas que no haría por la música, cosas que le habían sucedido y que no le gustaban, y «Bari», simplemente porque había que rellenarlo con algo.

–¿Qué debe tener una canción para formar parte de su repertorio?

Debe emocionarnos desde el principio. Nosotros trabajamos muchísimo para que la música nos emocione y que el directo funcione. Queremos que la gente sienta lo mismo que nosotros.

–Entonces, a la hora de crear, ¿cómo se inspiran?

Tenemos millones de referentes, cada uno tiene los suyos, abarcamos un abanico muy amplio de estilos. No es que busquemos un concepto estilístico concreto, la verdad, vamos a lo que creemos que nos va a gustar más.Luego, la magia del productor, de ir buscando arreglos, hace que llegues al sonido concreto.

–¿Qué canción de su repertorio le recomendaría a alguien que nunca les ha escuchado?

Personalmente le recomendaría Mentiras de M. o San Vicente do Mar, que es la que más ha funcionado y la que conoce todo el mundo. Pero Mentiras de M creo que en este momento es la que mejor nos representa.

–Justo hablaba de San Vicente do Mar, ¿por qué ese título?

Queríamos hacerle un homenaje a todas las bandas que nos han gustado siempre, hacerle un homenaje a todas nuestras inspiraciones, tanto a artistas como a lugares. No podía faltar mencionar el Náutico, por supuesto.

–¿Cómo describiría su evolución desde el primer sencillo, «Acero Inolvidable», hasta ahora?

Ha ido evolucionando bastante. El disco nuevo que acabamos de grabar, y que estamos deseando que todo el mundo oiga, no tendrá nada que ver con «Acero Inolvidable». Llevamos un año trabajando en él. En mayo decidimos irnos a una casita rural para terminar de darle forma a todo.

–¿Qué vamos a poder escuchar?

Mucha fuerza, creo yo. El otro día, nuestro productor Guillermo Mostaza decía que es uno de los discos más triunfalistas que ha producido nunca.

–Es su primera vez en Vigo, ¿qué esperan del concierto de hoy?

Todos somos muy fans de vuestra tierra. Yo, personalmente, he ido a Galicia de vacaciones innumerables veces. Esperamos que la gente se meta en las canciones, se lo pase bien.