Dos de cada diez viviendas a la venta necesitan una reforma profunda

En Vigo hay actualmente casi 1.800 viviendas a la venta. Sin embargo, no todas están para entrar a vivir. Tal y como informó FARO recientemente, unos sesenta inmuebles, según el portal Idealista, se comercializan a un precio más reducido del habitual. La mayoría están bajo nuda propiedad, es decir, el comprador se convierte en el propietario de la vivienda pero no puede hacer uso de ella, pues el disfrute está en manos de un tercero, normalmente el antiguo dueño, que tiene derecho de usufructo hasta que muera. También hay otros con okupas o inquilinos con los que deberá negociar el nuevo propietario cuando compre el piso, pero hasta entonces tampoco podrá entrar a vivir en él.

Pero además de todas estas casuísticas, la más habitual es que haya inmuebles que no estén aptos para vivir en ellos porque necesitan una reforma. En la ciudad hay actualmente, según los datos del portal web Idealista, 393 pisos que están para reformar. Es decir, dos de cada diez viviendas a la venta en la ciudad necesitan obras. En muchos casos, se trata directamente de casas en ruinas que hay que tirar abajo y levantar una nueva. En otros, viviendas muy antiguas que necesitan un importante lavado de cara. Paradójicamente, por lo general, los precios de estos inmuebles que que necesitan una transformación profunda no son gangas, sino que de media superan los 200.000 euros, cantidad a la que hay que sumar el importe de la reforma, que si es integral puede ser similar al de la compra.

Todos estos inmuebles tienen salida sobre todo entre grandes inversores, que no tienen interés alguno en utilizarlos como residencia y lo ven como una forma de sacar rentabilidad en el futuro.

Lejos quedan los tiempos en los que se podía adquirir una casa semirruinosa por unos 50.000 euros para reformarla. Y eso pese a que en el rural tanto de Vigo como de los municipios como Redondela hay viviendas en mal estado que llevan años a la venta y ni así los propietarios deciden bajar los precios.

La única opción de conseguir un piso o casa a un precio más reducido del que marca el actual mercado es asumiendo una serie de restricciones. Principalmente, alguna de las ya comentadas: que sean pisos con okupas o de nuda propiedad, en el que el antiguo dueño tiene derecho a vivir en ella hasta que fallezca.

En Vigo hay decenas de inmuebles con problemas de inquilinos morosos. Muchos llevan años sin pagar el alquiler ni las facturas pero la lentitud de la justicia en la resolución de los expedientes y la ejecución del lanzamiento judicial para echar a esas personas de las viviendas está llevando a numerosos propietarios a tomar una decisión que seguramente nunca se hubieran imaginado: vender esos pisos.