Cuatro heridos al chocar un coche y una ambulancia en Salvaterra
Uno de los heridos tuvo que ser liberado y otro fue trasladado en helicóptero al hospital
L.R.M.
Una colisión entre un vehículo y una ambulancia en Salvaterra de Miño se saldó este viernes con cuatro personas heridas, una de las cuales tuvo que ser excarcelada y otra necesitó ayuda para salir del vehículo. Además, uno de los ocupantes del vehículo, herido de gravedad, fue trasladado en helicóptero a un centro hospitalario.
La colisión frontolateral tuvo lugar a la altura del kilómetro 6 de la EP-4006, en la parroquia de Leirado. La zona es comúnmente conocida por los vecinos como «el cruce peligroso».
El vehículo, que se trataba de un Seat Ibiza, estaba ocupado por tres personas. Por su parte, en la ambulancia, que se encontraba realizando un servicio programado, viajaba únicamente la conductora.
El 112 Galicia recibía el aviso del accidente pasadas las 14 horas. Desde Emergencias relatan que las cuatro personas implicadas necesitaron asistencia sanitaria, siendo una de ellas desplazada en el helicóptero H4 y las otras tres, en ambulancia.
Todo parece indicar que «la ambulancia circulaba por la carretera provincial, cuando el vehículo, tras saltarse el stop de la carretera transversal, impactó contra el transporte sanitario».
- Los bomberos retiran una losa «inestable» de 2 toneladas de un falso túnel en la circunvalación de Vigo
- Vendidas más de la mitad de las 178 viviendas previstas en primera línea de la playa de Silgar, en Sanxenxo
- La textil portuguesa Polopiqué entra en crisis y debe a Inditex 12,6 millones y 3,9 a Abanca
- Atropellan a un matrimonio de ancianos en un paso de peatones de la avenida da Florida de Vigo
- Capturan en la República Dominicana al violador de Travesía fugado desde mayo
- Adiós a la mítica taberna O Pelao de Cangas
- Avalan el despido de un director de banca de Vigo por acoso sexual a una becaria en un episodio archivado en la vía penal
- La Fiscalía pide casi 3 años de prisión para el conductor del choque mortal en la A-52