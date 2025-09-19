Cuatro heridos al chocar un coche y una ambulancia en Salvaterra

Una colisión entre un vehículo y una ambulancia en Salvaterra de Miño se saldó este viernes con cuatro personas heridas, una de las cuales tuvo que ser excarcelada y otra necesitó ayuda para salir del vehículo. Además, uno de los ocupantes del vehículo, herido de gravedad, fue trasladado en helicóptero a un centro hospitalario.

La colisión frontolateral tuvo lugar a la altura del kilómetro 6 de la EP-4006, en la parroquia de Leirado. La zona es comúnmente conocida por los vecinos como «el cruce peligroso».

El vehículo, que se trataba de un Seat Ibiza, estaba ocupado por tres personas. Por su parte, en la ambulancia, que se encontraba realizando un servicio programado, viajaba únicamente la conductora.

El 112 Galicia recibía el aviso del accidente pasadas las 14 horas. Desde Emergencias relatan que las cuatro personas implicadas necesitaron asistencia sanitaria, siendo una de ellas desplazada en el helicóptero H4 y las otras tres, en ambulancia.

Todo parece indicar que «la ambulancia circulaba por la carretera provincial, cuando el vehículo, tras saltarse el stop de la carretera transversal, impactó contra el transporte sanitario».