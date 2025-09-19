Comuneros de Vigo solicitan una ley para que los concellos primen la lucha contra el fuego

La Mancomunidad de Montes de Vigo está desesperada tras años intentando que las administraciones se pongan de acuerdo para potenciar la lucha contra el fuego. Su presidente, Uxío González, reclama una implicación mucho mayor del Concello, por lo que la entidad enviará una carta a la Xunta de Galicia con una petición: que lance una ley para que los ayuntamientos con superávit y remanentes de tesorería, como es el caso de Vigo, «teñan que dedicar unha parte importante» de esas cantidades a la «prevención de incendios, básicamente, nas faixas de protección da biomasa, a 50 metros das vivendas, industrias, etc.». El objetivo: no revivir lo sucedido en octubre de 2017, hace casi ocho años, cuando las llamas dejaron unas 1.600 hectáreas calcinadas y provocaron el fallecimiento de dos mujeres en Nigrán en el interior de una furgoneta y de un hombre en la urbe olívica.

«Non ten sentido que non se faga máis pola protección dos montes; nós non podemos protestar máis», lamenta González antes de señalar que la Mancomunidad pedirá por su parte al gobierno local que, en los presupuestos de 2026, incluya una partida considerable para la ejecución del anillo verde, una actuación demandada desde hace muchos años.

Incendios en Galicia | El fuego alcanza Navia / Ricardo Grobas

Otro mecanismo antiincendios es la zona de defensa estratégica —denominada también franja de defensa pasiva—. Son competencia del Concello y la Xunta, respectivamente. González destaca que la segunda está más avanzada en cuanto a tramitación que la primera. Ambos proyectos son peticiones que vienen de antiguo, al igual que la franja de biomasa, responsabilidad municipal.

González recuerda que, en junio de 2022, el que era conselleiro de Medio Rural en ese momento, José González Vázquez, remitió una carta al alcalde olívico, Abel Caballero, en la que “lle ofreceu financiamento europeo para o anel verde”. “Non entendemos por que non aceptou esta colaboración”, señala antes de añadir que, en las épocas de más calor, “seguen estando en risco miles de vivendas e cidadáns que viven pegados ao monte entre Teis e Saiáns”. “É unha barbaridade que, co ofrecemento da Xunta e con remanentes de tesourería, os vigueses que viven preto do monte teñan que continuar co corazón nun puño nos veráns. O que está a ocorrer en Vigo non é normal”, reflexiona el presidente de la Mancomunidade.

"Non ten dereito a renunciar a diñeiro externo"

Insiste en que, “aínda que o goberno municipal ten toda a lexitimidade para priorizar os investimentos, non ten dereito a renunciar a diñeiro externo para aliviar o sufrimento cada vez máis forte que teñen os milleiros de cidadáns vigueses que viven pegados ao monte, 40 kilómetros entre Teis e Saiáns, e que, cada ano que pasa, e co que se está vendo, máis pánico teñen”. La petición a la Xunta para que los concellos dediquen partidas considerables a la lucha contra el fuego parte de la entidad viguesa únicamente, según explica González. La Mancomunidad, en todo caso, pide un pacto institucional en el que la entidad tenga presencia para enterrar las diferencias entre las administraciones y avanzar hacia la protección contra los incendios.

Fuentes municipales explicaron a FARO en su momento que el Concello no puede dar pasos al frente para hacer realidad el anillo verde sin el visto bueno de la Xunta al anteproyecto, permiso por el que espera “desde octubre de 2019”: argumentan que el gobierno gallego demanda al Ayuntamiento acreditar que es el dueño de los terrenos, pero, “para poder expropiar o llegar a un acuerdo con los propietarios”, explican que precisa su aprobación. Sin embargo, la Xunta trasladó al alcalde por carta que, en esta fase de tramitación del anillo verde, “no hace falta ningún informe” de la administración autonómica. “En aras de la cooperación y coordinación administrativa, le remitimos dos informes para que se sintiese tranquilo y supiera que apoyábamos el anillo verde”, abundó.

La ayuda que prestan Concello y Xunta en la ejecución del anillo verde de los comuneros se traduce en los planes de empleo de la entidad municipal y los talleres duales de la autonómica, a través de los cuales se facilita la llegada de mano de obra para crear este mecanismo de protección. “Nós aproveitamos eses recursos e, mentres, seguimos avanzando co noso anel verde. Actuamos nos nosos montes, pero tamén en parcelas privadas xa”, comenta González.

Actuaciones en verano

En verano, las mancomunidades de montes del distrito forestal XVIII acordaron reforzar la coordinación frente a los grandes incendios forestales de nueva generación tras una primera reunión con el jefe de servicio del distrito en la que participaron los presidentes de las mancomunidades de Baixo Miño, José Palacio, de Val Miñor, Latino Rodríguez, y Vigo, Uxío González.

Se subrayó la grave preocupación por las deficiencias detectadas en la coordinación entre la Xunta, los ayuntamientos y las comunidades y se acordaron como medidas más inmediatas reforzar la coordinación de información, la vigilancia y la movilización de los recursos propios de las comunidades de montes. Además, se propuso para el otoño la capacitación de equipos directivos y profesionales, así como acciones de sensibilización a la población.