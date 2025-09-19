El Chuvi promueve unidades de obesidad en centros de salud

Uno de cada seis adultos gallegos —el 18%, concretamente— tiene obesidad —un índice de masa corporal superior a 30—, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad. Lo mismo le sucede a uno de cada doce niños menores —de 2 a 17 años—. Vivimos una «pandemia de obesidad», sostiene la doctora María Barragáns, que aborda esta problemática en su consulta del Hospital Meixoeiro.

La endocrinóloga llama a «romper el estigma social» que la envuelve, ya que es una enfermedad crónica que tiene «múltiples motivos». «No es voluntad del paciente tener obesidad, está causada por la genética, el entorno, las políticas a nivel de la industria alimentaria...», detalla.

En los nuevos fármacos inyectables, la doctora Barragáns ve «una herramienta para poder ayudar a la población» y «han venido a transformar vidas». Cuenta que tiene pacientes a los que se la ha cambiado de forma radical. «Funciona en más de un 70% de los casos», explica el jefe del Servicio de Endocrinología, el doctor Manuel Penín Álvarez. «Son maravillosos, pero no funcionan sin lo demás», advierte su colega, que se refiere a la adopción de hábitos de vida saludables en cuanto a dieta y ejercicio.

Los doctores Manuel Penín y María Barragáns. / Marta G. Brea

Los candidatos a estos tratamientos son personas con un índice de masa corporal (IMC) de más de 30 o de 27 con complicaciones —como prediabetes, síndrome de ovario poliquístico, hipertensión...—. A las consultas de Endocrinología del Chuvi se derivan los casos de más de 40 de IMC o de 35 con complicaciones, de entre 18 y 65 años, que son los casos en los que también se valora una cirugía bariátrica. No pueden asumir más carga. Pero cree que Atención Primaria puede jugar un papel clave para completar esta atención. «Estos tratamientos se podrían poner desde los centros de salud», explica la doctora Barragáns. De hecho, trabajan en un proyecto para crear unidades de obesidad en los centros de salud.

Prueba de la nueva unidad

Esperan probar un piloto en el de Lavadores el próximo año. La idea es ofrecer una atención integral, con un equipo formado por tres profesionales: un nutricionista, un fisioterapeuta —para prescribir adaptación funcional de ejercicio físico— y un facultativo de familia formado por los endocrinos en la materia. Este será el encargado de prescribir los fármacos inyectables y hacer el seguimiento.

Otro de los problemas que observan es que estos fármacos sí están financiados para la diabetes, pero no para la obesidad. Calculan que, de media, son 180 euros al mes, y no en todos los casos es posible retirarlo con el tiempo. «Hay muchos pacientes que hacen muchos esfuerzos para pagarlo», señala la la doctora Barragáns y alerta que «se está convirtiendo en una obesidad de pobres y de ricos», tanto por el coste de estos medicamentos como por el de la comida más saludable.

Iñaki Valcárcel: «El inyectable me ha cambiado muchísimo, tengo otra vitalidad» Una rotura de rodilla hizo que Iñaki dejara de practicar triatlón y ganó un peso del que, después, no lograra deshacerse. Su báscula escaló hasta los 107. Intentó bajar durante «años» probando todo tipo de dietas. Lo hacía por estética, pero también porque ya se «cansaba al caminar y hablar por teléfono» y empezó a afectarle anímicamente. Decidió pedir ayuda profesional y su centro de salud le derivó a la consulta de Barragáns. Y las analíticas le advirtieron de prediabetes y tiroides alterada. «Si no hubiese empezado con el tratamiento, probablemente, ahora estaría hablando de un problema mayor». Iniciar el tratamiento inyectable contra la obesidad le cambió «muchísimo». «Tengo otra otra vitalidad», destaca y explica que está haciendo deporte casi todos los días. Se levanta a las 6 y se va al gimnasio. «Y por la noche tengo energía para seguir». Recuperó una rutina que había perdido y le «costaba volver a coger». Cuenta que la endocrinóloga hizo mucho hincapié en acompañar el tratamiento con ejercicio de fuerza para bajar grasa y no perder músculo. Ahora ha bajado la medicación a dosis mínimas sin efecto rebote hasta el momento. Aspira a poder dejarlo por las rutinas que tiene establecidas, controlando la dieta y con el deporte, Lamenta que las autoridades no traten la obesidad como una enfermedad y no financien los fármacos. «No es justo para los que no tienen el poder adquisitivo necesario».

El antes y el después / Marta G. Brea / Cedida