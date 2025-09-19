Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El BNG pide rigor en la elaboración del V Plan de Igualdade municipal

El BNG pide «maior participación social e rigor» en la elaboración del V Plan de Igualdade entre Mulleres e Homes do Concello y advierte de la «escasa información e do pouco tempo co que o goberno local está a xestionar o documento que vai fixar as liñas de actuación tras 13 anos sen actualizar».

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents