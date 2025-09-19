El autor del crimen de Baiona rechaza a su abogado a las puertas del juicio

La conducta de Ángel Rodríguez da Costa, «Lito», condicionó el procedimiento judicial en sus inicios y vuelve a hacerlo cuando ya se encuentra a las puertas de juicio. El acusado de asesinar a su expareja Beatriz Lijó Gesteira el 5 de febrero de 2023 en Baiona ante los dos hijos menores que tenían en común rechazó ayer una condena de conformidad de 26 años de prisión y, en un sorpresivo giro, renunció además a su abogado de oficio ya que, manifestó, no hizo «nada» y se siente por ello «desinformado». La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, dará traslado ahora al letrado para que haga las alegaciones que considere pertinentes y determinará, a continuación, si procede el cambio de defensa. La vista oral con jurado popular está fijada para dentro de apenas dos meses: arranca, si no hay ningún retraso, el 24 de noviembre.

La sala viguesa acogió ayer, con la presencia del autor confeso, la audiencia preliminar previa al juicio tras haber sido suspendida la que se empezó a celebrar la semana pasada. Sobre la mesa estaba resolver el caso con una condena de conformidad, pero esta posibilidad se frustró, al menos en el actual momento procesal. Con una petición máxima de 35 años de prisión por un delito de asesinato y otros dos de lesiones psíquicas graves a los niños, la Fiscalía y las otras dos acusaciones aceptaban bajar su solicitud a 26 años. Pero Ángel Rodríguez quería que la pena se quedase en 24 años y se negó a asumir ni un año más, por lo que no hubo posibilidad de acuerdo.

Férrea negativa

Junto a esta férrea negativa, en su turno de palabra el acusado, además, renunció a su abogado. Aunque debido al pésimo sonido de la «macrosala» de vistas de la Ciudad de la Justicia lo que Ángel Rodríguez manifestó era prácticamente ininteligible en los asientos del público, las fuentes consultadas señalaron que el hombre dijo que lo hacía por la «desinformación» y porque su letrado «no hace nada», llegando a manifestar que ignora las penas que se solicitan para él o los delitos que se le atribuyen.

Ángel Rodríguez ha tenido un único abogado hasta ahora, que fue designado tras el crimen de la lista especial para causas graves del Colegio de Abogados de Vigo. Tras su detención, el acusado se envolvió en un extraordinario mutismo sin hablarle a nadie, ni siquiera a su letrado. Apenas le dirigió la palabra hasta que, casi dos semanas después y en su tercera comparecencia judicial, acabó confesando que mató a Beatriz con un hacha y un cuchillo.

A lo largo de estos más de dos años de instrucción judicial el abogado apenas pudo comunicarse con su cliente dada la negativa de éste, haciéndolo a través de una familiar a la que el acusado, en relación con las diligencias que le proponía el letrado, o no decía nada o no las aceptaba, entre ellas un informe pericial psicológico privado que, dada la negativa del investigado, no se realizó. El jurista solo se reunió en prisión con su representado en un par de ocasiones.

En caso de que la Audiencia acceda al cambio de abogado, la nueva defensa debe ponerse al día con la causa judicial de cara al juicio por la violenta muerte que sufrió Beatriz. Con pelo largo, barba y más delgado, el acusado presenta una imagen muy distinta a la que tenía cuando fue detenido.