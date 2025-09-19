Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El autobús turístico será gratis mañana y pasado

Concello y Vitrasa celebran la Semana Europea de la Movilidad: viajar en el bus turístico el sábado y el domingo será gratuito para los ciudadanos que tengan la tarjeta PassVigo. Es necesario reservar plaza en la plataforma digital Woutick!.

