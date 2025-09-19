Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Atropellan a un matrimonio de ancianos en un paso de peatones de la avenida da Florida de Vigo

Policía Local y ambulancias se han dirigido a la zona, en el cruce con la calle Manuel de Castro

El atropello se produjo a la altura del número 66 de la calle Florida de Vigo.

Alberto Blanco

Vigo

Policía Local y Urgencias Sanitarias se han tenido que desplazar sobre las 13.00 horas a la avenida da Florida de Vigo tras el aviso de un atropello a dos personas a la altura del número 66, justo en la rotonda con las calles Manuel de Castro y Martín Echegaray.

Según testigos de lo ocurrido, las víctimas se tratarían de un matrimonio de ancianos que fueron alcanzados por un coche cuando, parece ser, cruzaban en verde el paso de peatones. «Parece ser que el conductor se despistó por un semáforo en ambar y los atropelló», asegura un testigo de lo ocurrido.

Por el momento, desde Emerxencias 112 desconocen la gravedad de los heridos y cómo se produjo el accidente.

[NOTICIA EN AMPLIACIÓN ]

