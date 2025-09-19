«Atrapados» en la VG-20 en Vigo: kilómetros de atasco por trabajos desbroce en plena hora punta

Decenas de vehículos se han visto «atrapados» en la VG-20 en Vigo por la ejecución de unas obras de mantenimiento en plena hora punta que han obligado a cortar varios carriles. La falta de información de estos trabajos en los accesos a la vía de alta capacidad ha provocado que los usuarios habituales hayan accedido al vial de con normalidad, viéndose prácticamente frenados en sentido ascendente por el viaducto de Porto.

Los trabajos que se están realizando no son obras de gran magnitud, sino que se trata de labores de desbroce en los márgenes de la vía, para lo que se ha cortado el carril derecho durante varios kilómetros provocando un embudo que ha desencadenado el colapso en el que cientos de conductores se han visto atrapados.

De hecho, según el aviso de la Dirección General de Tráfico en su página web (no a pie de vía), estas labores se desarrollan en plena hora punta matinal, ya que se realizan desde las 7.00 hasta las 13.00 horas entre los kilómetros 11 y 13,4 del sentido creciente de la kilometración.

Vehículos en el atasco kilométrico en plena hora punta en la VG-20 de Vigo. / FDV

En plena hora punta la vía está colapsada en sentido ascendente y la fila de vehículos se extiende más allá del Álvaro Cunqueiro en sentido creciente por el viaducto de Porto.

De hecho, en próximas fechas los problemas de tráfico en este punto serán mucho mayores, ya que los trabajos de reparación que tendrá que ejecutar el Ministerio de Transportes en el viaducto obligarán durante meses a cerrar una de las plataformas y desviar todo el tráfico por la paralela limitando la velocidad a 60 km/h, creando otro embudo de tráfico durante más de un año.