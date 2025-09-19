Armón entrega a Interior el nuevo buque «protector» de las fronteras

El astillero vigués Armón ha dado de nuevo vida a un buque oceánico de la Guardia Civil, un hito tecnológico de «última generación» con un importante incremento de las capacidades operativas del Instituto Armado en el desempeño de sus funciones en el ámbito marítimo, en especial la lucha contra la migración ilegal, la trata de blancas, delincuencia transfronteriza, el narcotráfico y el crimen organizado. El nuevo azote del Cuerpo en alta mar será el «Duque de Ahumada», al que ayer pasaron revista el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González; el Mando de Fronteras y Policía Marítima, el teniente general Manuel Navarrete; el consejero delegado de Armón, Laudelino Alperi, entre otros cargos civiles y militares. «Este buque una manifestación de calidad y profesionalidad. Estos trabajos permiten generar industria naval española; es construir seguridad y valor. Vamos a seguir trabajando con ellos», aseveró Marlaska tras su recorrido por el interior de la embarcación, que ha contado con una inversión de 35 millones de euros –32 de ellos procedentes de fondos europeos–.

Marlaska, bajo la mirada de Caballero, Blanco o Silva, entre otros. | FdV

Precisamente, el ministro destacó la importancia de la financiación comunitaria en esta construcción. “Es un ejemplo de la política de cooperación europea, que suma, que contribuye a fortalecer la cohesión y a robustecer, en este caso, la protección de nuestras fronteras, las españolas, que son también las fronteras exteriores de la Unión Europea”, manifestó Grande-Marlaska durante la ceremonia de entrega, ayer en Vigo.

La embarcación cuenta con hasta 5 cubiertas, helipuerto, dos embarcaciones de rápida actuación y una autonomía de 11.000 millas (le permitirá no tener que pasar por puerto en 30 días). «Está equipado con tecnología de vanguardia, capaz de operar con plena autonomía en alta mar para prevenir y detectar la inmigración ilegal, así como para gestionar eficazmente los flujos migratorios», reivindicó Marlaska en su objetivo de garantizar una migración «ordenada, segura y regular».

El nuevo buque oceánico sustituirá al «Río Miño» tras haber cumplido su periodo de vida útil y se incorporará al Grupo Marítimo del Estrecho, con base en la Zona Franca de Cádiz, donde ejercerá misiones vigilancia marítima en aguas de soberanía española alrededor de la península ibérica.