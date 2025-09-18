La Xunta urge el rescate de la AP-9 y abre la puerta a la vía judicial

La conselleira de Infraestruturas, María Martínez Allegue, urge al Gobierno central activar «calquera opción para liberalizar» la AP-9, recordando que las tarifas que pagan los conductores «lastran a nosa competitividade», por lo que ve imprescindible acometer el rescate de la concesión aprovechando el dictamen de la Comisión Europea que certifica la ilegalidad de la prórroga concedida hasta 2048 por el Gobierno central hace un cuarto de siglo.

Martínez Allegue compareció esta mañana acompañado del director xeral de Mobilidade, Francisco Menéndez, e integrantes de las asociaciones del sector del transporte para reclamar también al Ejecutivo central que facilite el acceso al expediente abierto por Bruselas, algo que volverán a reiterar al Ministerio de Transportes y, en caso de negativa, acudir a la vía judicial para conseguirlo. «Solicitei cinco reunións co ministro desde setembro de 2024 e non houbo resposta, debe pensar que non merece a pena falar con Galicia sobre unha infraestrutura tan importante», añadió la conselleira.

Sobre si el PP tiene que asumir alguna responsabilidad por lo ocurrido en el 2000 bajo la presidencia del popular José María Aznar, Allegue esquivó la pregunta asegurando que «estamos en 2025 e que non se trata de buscar culpables polas prórrogas», poniendo al mismo nivel esta aprobada por el PP y otra anterior del PSOE con Felipe González.