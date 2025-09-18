«Xenoma Galicia va a ser crucial para entender las causas de la enfermedad»

Organizada por la Afaga, el director de la Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica, el investigador Ángel Carracedo, ofrece hoy una charla sobre «Las bases genéticas de la enfermedad de Alzheimer» en el Museo MARCO —19 horas—.

-¿Por qué es «delicado» hablar de la genética de las demencias?

Porque la genética no es fácil de explicar en el caso de enfermedades complejas como el alzhéimer y hay mucha gente preocupada por tener casos en la familia y saber que tiene un cierto componente hereditario.

-¿Cuánto de hereditario es el alzhéimer?

En la mayoría de los casos, no tiene una sola causa genética. Hay algunos casos familiares que, en general,se dan en personas más jóvenes, pero son la minoría. En cambio, múltiples genes en combinación con factores de estilo de vida y ambientales pueden influir en su desarrollo. Es cierto que aquellos que tienen padres o hermanos con la enfermedad tienen un mayor riesgo de desarrollarla que aquellos sin esa asociación, pero la gente que sufre esta enfermedad no siempre tiene antecedentes familiares y otros con muchos casos en la familia no lo sufren.

-¿Cómo pueden ayudar los avances en el conocimiento del genoma en un contexto en el que se están aprobando los primeros tratamientos frente al alzhéimer?

En muchos sentidos. Esta enfermedad no tiene una causa única si no muchas y es importante poder subdividirlas para personalizar los tratamientos. También permite identificar dianas terapéuticas sobre las que diseñar tratamientos personalizados. Por último y unido a otros biomarcadores y a datos clínicos, podrá ayudar en el futuro la detección precoz de casos que es muy importante en las nuevas terapias.

-¿Qué se puede esperar de los avances en el ámbito de la genética en los próximos años para las demencias?

La medicina genómica es la base de la medicina personalizada y el conocimiento de la genética del alzhéimer está contribuyendo de forma notable a entender la enfermedad de la mano de consorcios internacionales y de proyectos de genómica poblacional como el proyecto Xenoma Galicia, el más importante del mundo en porcentaje de población y que va a ser crucial para entender las causas de las enfermedades comunes como el Alzheimer.