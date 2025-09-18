Semana del alzhéimer: Los cuidadores olvidados

Ella es, literalmente, su sostén para levantarse. Su vía de comunicación con el mundo. Las manos que le dan de comer y que le lavan. La que está pendiente de su medicación y aprende a superar los obstáculos que le va colocando su enfermedad. La que trata de rescatar destellos de su memoria con fotografías por las paredes. La que le procura aquellas cosas que le dan paz y le colma de palabras cariñosas. Ella es su hija desde hace 55 años y su cuidadora, en la última década.

Pero Olga madre ha olvidado quién es. «Sabe que estamos en el mismo equipo y que soy alguien importante», explica Olga hija. Se da cuenta porque cuando la ve le sonríe y, si está tensa, se relaja. Asegura que «es muy bonito poder acompañarla en estos momentos finales de vida», pero resalta el enorme desgaste que supone. «Es tu madre, duele que se vaya y cada día se va un poco más». En la semana en la que se celebra el Día Mundial del Alzhéimer —el domingo—, la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer e outras demencias de Galicia (Afaga) llama la atención sobre la figura del cuidador y la necesidad de aunar recursos para apoyarlos.

Olga Milla, con su madre, Olga, que padece alzhéimer. / Marta G. Brea

Hace doce años que Olga madre empezó con el deterioro cognitivo leve y diez desde que le dieron el diagnóstico de alzhéimer. El mismo año en que falleció su marido. Su hija Olga se trasladó a vivir con ella. Aún está hoy en la puerta de entrada una de las medidas de la etapa inicial, en la que trataban de mantener su autonomía con cierta supervisión. Pintó las cerraduras de azul y de rojo para que supiera a qué llave correspondían. «Podía pasarse horas intentando entrar». Cuando se desorientó y se fue al edificio de al lado, llegó el localizador. Ahora ya no la deja sola ni dentro ni fuera de casa. Está en una fase «bastante avanzada»: no reconoce, no comprende y apenas se comunica. Olga trata de adivinar lo que le sucede por la expresión de su rostro.

Una luz en el camino

Afaga la aceptó en sus talleres un 22 de diciembre. Fue su «lotería». Para Olga, la asociación es como el acomodador que te ayuda a encontrar el camino en la oscuridad de una sala de cine con su linterna. Es luz. «Cuando un diagnóstico de esta magnitud entra en casa, estamos solos. Afaga nos ayudó a orientarnos en esta enfermedad que es muy larga, con muchas etapas y siempre en duelo constante», cuenta y explica que un día hay que cortarle la comida; luego hay que llevarle el cubierto a la boca; y, al final, acabas triturándola y dándosela con jeringuilla porque no la abre. Se ayuda de unos bastones con glicerina saborizados para lavarle los dientes.

Lavando los dientes con el bastón que lo facilita en bocas cerrads / Marta G. Brea

Olga es autónoma y ha puesto su despacho en el salón de casa de su madre. Esta antes iba a un centro de día toda la jornada, pero ahora solo tolera ir de tarde. Así que su hija hace malabarismos con el horario laboral. «Vivimos cada vez más la vida de la persona a la que cuidamos, pero también tengo una vida como mujer, como pareja y como trabajadora», defiende. Trata de conciliar todo sin descuidar tampoco su ocio y «todo eso en 24 horas». ¿Cómo? «Con magia». Y la ayuda de su pareja, su hermana –limitada por una enfermedad— y ha pedido ayuda en el hogar (SAF). Organiza día a día porque pensar en el futuro abruma.

«Mi vida es correr e intentar mantenerme cuerda», señala y explica que nota cómo en estos 10 años ha perdido capacidad física para aguantarlo. «¿Cómo hacen los mayores cuidando de mayores?», pregunta. Para ayudarse, echa mano de la tecnología. Ha puesto cámaras en casa. Así puede ver cómo su madre disfruta de la música de su época en el salón —lo único a lo que presta atención ya—, desde la cocina. «¿Cómo hacen los mayores?», insiste. Como vicepresidenta de Afaga —quiere devolverle a la asociación la ayuda que a ella le ha prestado— ve «los dramas que hay y, sobre todo, en la gente mayor». «Yo tengo articulado un mundo fuera, pero el mayor que cuida se aísla», advierte.

Un gasto anual de 30.000 euros

Otro desgaste es el económico. Estiman en 30.000 euros al año el gasto de atender a una persona con alzhéimer. Olga pone de ejemplo las jeringas para comer y beber. Solo se pueden usar dos veces y cuestan 4 euros cada una.

Llama a devolver a los mayores lo que ellos proporcionaron a las generaciones siguientes. «Habría que aunar recursos formales e informales para que pudieran acabar en un entorno conocido por ellos. Nos tienen que ayudar», implora.