El público en los actos de divulgación de la UVigo crece un 75% en una década

Los investigadores de la Universidad de Vigo están muy concienciados con la divulgación científica y su empeño se traduce en multitud de actividades a lo largo de cada curso, algunas ya muy consolidadas en el calendario escolar y la agenda cultural ciudadana como Elas Fan CienTec o la Semana de Cine Submarino. Gracias a este esfuerzo y la mayor disposición de fondos por parte de las diferentes administraciones, la institución ha multiplicado sus actividades en un 90,3%, pasando de las 35 organizadas en 2013 en los tres campus a las 364 desarrolladas durante el año pasado.

Esta apuesta permite que el trabajo diario en los laboratorios llegue a toda la sociedad y despierte vocaciones entre los más jóvenes, con un énfasis especial en las niñas para que opten por estudios relacionados con la ciencia y la tecnología. Una intensa labor de difusión que en la última década incrementó su público en un 75%.

Primera jornada de la XXXII Semana de Cine Submarino Universidade de Vigo, celebrada en noviembre del año pasado. / PABLO HERNANDEZ GAMARRA

Si en 2013 fueron un total de 17.845 personas las que participaron en actividades organizadas por el Campus del Mar, la Ecimat o la Escuela de Minas, el año pasado se registraron 72.669.

Casi 1.500 asistentes atrajeron las ferias organizadas dentro de G-Night, a Noite das Persoas Investigadoras, cuya edición de este año volverá a Vigo, Ourense y Pontevedra el próximo día 26.

También se ha convertido en un éxito el festival CinVigo, organizado por el Cinbio en plena Puerta del Sol. La feria en la que los estudiantes exponen sus proyectos de investigación y los distintos talleres para público de todas las edades reunieron a más de 1.200 personas.

No es la única actividad divulgativa que realiza el Centro de Investigación en Nanomateriales y Biomedicina. A la jornada de puertas abiertas de sus laboratorios en el campus, dentro del programa, Ciencia con C de Cinbio, acudieron el año pasado 1.400 asistentes.

Actividad en la Escuela de Minas y Energía por el Día de la Mujer y la Niña en Ciencia. / Duvi

Por la feria A ciencia que vén, que organiza la Unidade de Cultura Científica de la UVigo, pasaron unas 750 personas y a la jornada arqueológica organizada por los investigadores del grupo GEAAT en el Castillo de Lobarzán, en Monterrei y Oímbra, acudieron otras 150.

También generaron interés la jornada de puertas abiertas de la Escuela de Minas y Energía, con 854 asistentes, o las charlas Mujer e Ingeniería, que contaron con 240 personas como público. La catedrática África González reunió a 220 en una charla sobre nuestro sistema inmunológico y el programa de alfabetización oceánica en los colegios que lleva a cabo el Centro de Investigación Mariña (CIM) contó con 500 participantes.

A estas cifras hay que sumar las más de 275.000 personas que participaron de forma virtual en estas actividades de divulgación. La miniserie documental Desafíos do océano que visibiliza a las investigadoras sumó más de 4.300 espectadores y el programa Scientist Meets Artists en el que científicos y artistas conversan para trasladar la ciencia a la sociedad sumó 500 asistentes físicos a sus exposiciones y casi 3.000 usuarios de contenidos virtuales. Ambas iniciativas son del Campus del Mar.

Los investigadores de la UVigo también hacen divulgación a través de artículos publicados en la plataforma The Conversation. El año pasado superaron las 200.000 visualizaciones.

Respecto al gasto necesario para poder llevar a cabo todo este programa de difusión, la UVigo mantiene casi inalterable la cifra de fondos propios utilizados, 121.000 euros en 2024. Pero la partida procedente de otras instituciones públicas se ha incrementado de 58.000 a 245.000 euros.