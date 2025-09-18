Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El PP pide bus gratis en la Semana de la Movilidad

El grupo municipal del PP ha propuesto que el Gobierno vigués conmemore la Semana Europea de la Movilidad con iniciativas como la gratuidad del transporte urbano durante al menos una jornada a elección del viajero, una marcha cicloturista o la peatonalización de algunas calles del centro durante este fin de semana para fomentar la movilidad sostenible.

