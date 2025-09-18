El pleno de Vigo aprueba 72 millones más para las cuentas de 2025

Vivienda, humanizaciones en barrios y parroquias, obras en colegios, mejoras en instalaciones deportivas, humanizaciones y atención social. Son las áreas que se verán beneficiadas por la ampliación del presupuesto del Concello de este año en 72 millones de euros. En sesión extraordinaria, el pleno de la corporación municipal aprobó definitivamente esta modificación, con los votos a favor del grupo socialista, las abstenciones del PP y las negativas de los concejales del BNG.

La sesión fue presidida durante gran parte por la primera teniente de alcalde, Carmela Silva —después lo hizo el alcalde, Abel Caballero—. Destacó el alcance del aumento de las inversiones en un 22%, porque «servirá para dar un novo impulso transformador» a la ciudad. Remarcó que, de los 72 millones de la ampliación, 8 irán a las políticas municipales de vivienda, como el plan de choque. A estos, se suman 3,9 para mejoras en los colegios, 15 millones para infraestructuras deportivas, 26,5 millones para obras de humanización en 350 calles y otros 10 para la renovación de firmes en toda la ciudad. Además, la incorporación de remanentes se destinará a la mejora de distintas instalaciones municipales por un importe de 5,3 millones y a la mejora de parques infantiles y arenales por 5,7 millones, así como a ayudar a las familias con menos recursos y que necesitan ayudas para atender necesidades vitales.

El edil de Orzamentos e Facenda, Jaime Aneiros, aseguró que la ampliación busca «realizar políticas públicas de interese para todos os recunchos da cidade» y destacó la atención a Teis, donde, tras las alegaciones presentadas a las propuestas de inversiones, se ejecutarán proyectos de vivienda, mejoras viales, parques infantiles y verdes o las nuevas piscinas y biblioteca. El portavoz del grupo socialista, Carlos López Font, criticó al PP y al BNG por su «oposición a la proyección de la ciudad».

Críticas de PP y BNG

La presidenta del PP local, Luisa Sánchez, lamentó que Caballero protagonizó «una nueva puesta en escena», ya que «el gobierno local ni siquiera es capaz de ejecutar lo ya consignado en el presupuesto anual». «Solo el 30%, lo que significa que ni siquiera están gastando lo ya aprobado», indicó.

El portavoz del Bloque, Xabier P. Igrexas, afeó «o non a todas» sus propuestas «para aumentar recursos en vivenda, atención dos barrios e parroquias, feminismo, cultura, lingua e deporte». Acusó de nuevo al gobierno de Vigo de mostrar «xordeira autoritaria».