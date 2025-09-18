Patronal hostelera y sindicatos firman un aumento salarial con carácter retroactivo para 2024 y 2025
La Federación de Empresarios de Turismo y Hostelería de Pontevedra (Feprotur) firmó con los sindicatos CC OO y UGT el nuevo convenio colectivo del sector de la hostelería de la provincia, que incrementa con carácter retroactivo los salarios un 3% en 2024 y un 4% en 2025. Además, «se han incorporado ventajas sociales y laborales que buscan reforzar la estabilidad» del gremio, según destaca la patronal.
