Las nuevas FP de Adultos en Vigo: un 70% de matrícula y 14 nacionalidades diferentes

El centro de Educación para Alumnos (EPAPU) situado en O Berbés, se ha erigido este año como el espacio piloto por excelencia de dos proyectos totalmente nuevos de la FP gallega: por un lado, recuperar a personas que abandonaron muy temprano los estudios y favorecer la formación de colectivos vulnerables con dificultades de escolarización o aprendizaje. Así, la Consellería inició este curso ciclos de Formación Profesional de grado básico para Adultos y un ciclo de FP Básica Adaptado, y todo en Vigo

Inclusión laboral y social

En total, son 25 –de las 36 plazas disponibles– los alumnos que por primera vez se sientan estas aulas, estudiantes con perfiles totalmente dispares pero con el objetivo común de lograr una inclusión laboral y social. Para ello se creó la FP Básica Adaptada de Comercio, en el que participan doce alumnos con dificultades: de aprendizaje, dependencia, discapacidad intelectual, TDAH, en situación de vulnerabilidad económico y social...

Buena parte de ellos estuvieron matriculados antes en institutos y colegios de la ciudad pero se vieron obligados por su situación a abandonar de forma temprana los estudios. Llegados de Brasil, México, Senegal, Venezuela, Rusia o Perú, este alumnado busca volver al sistema educativo más allá de la ESO. Para eso se crearán sinergias entre departamentos al tiempo que se impulsará la colaboración con distintas entidades de educación especial y de atención a la diversidad. Se trata de mejorar la cualificación de estos alumnos con formación específica, con un apoyo personalizado y adaptado a las necesidades de cada uno.

Primer ciclo para adultos

Junto a este proyecto pionero en Vigo, llegó también el primer ciclo de FP específicamente para el alumnado adulto. Con este nuevo ciclo de Servicios Administrativos, se busca que los estudiantes logren una capacitación profesional que les permita su reinserción laboral al no contar con un título que les avale. Varios de estos estudiantes, también en su gran mayoría de nacionalidad extranjera (paraguaya, peruana, marroquí, guatemalteca, brasileña, san-tomense, algerina, uruguaya o nicaraguense), no cuentan siquiera con un historial escolar o no pasaron del 2º curso de la ESA (la formación obligatoria específica para adultos) lo que les complica y limita el acceso al mercado laboral.

Ambos programas forman parte de una nueva acción en el marco de la FPGAL 360, un sistema integral de orientación profesional que guíe y acompañe a la ciudadanía en su recorrido laboral. En general, busca que aquellas personas que abandonaron sus estudios hace años puedan recualificarse, haciendo hincapié en la atención a la diversidad con propuestas adaptadas a sus necesidades específicas.