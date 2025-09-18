Uno de los mayores estafadores en alquiler de pisos, en prisión

A través de redes sociales, son muchos los grupos que crean las víctimas de un delito en busca de otros casos similares. Uno de los más habituales en la ciudad es el creado por afectados con los anuncios de falsos pisos en alquiler. En estas conversaciones siempre se repite un nombre: «Pedro». El hombre ya cuenta con dos condenas por estafas siguiendo un mismo patrón: ofrece pisos a un precio bajo y requiere de forma urgente una fianza para reservarlo, debido a la necesidad de vivienda en Vigo. Ayer, Pedro M. se enfrentaba a su enésima denuncia por unos presuntos hechos similares, solicitando la Fiscalía una pena de 3 años de prisión para él, si bien el juicio tuvo que suspenderse. ¿El motivo? A causa de su reincidencia delictiva, el acusado se encuentra actualmente en prisión, según precisó la magistrada de la Sección Quinta de la Audiencia en la vista de suspensión celebrada ayer.

La víctima de esta última causa se mostraba satisfecha porque el hombre haya sido enviado a prisión tras cometer hechos como los que ella denunció, aunque reconoce que también deseaba ir a juicio para poder recuperar las cantidades que, supuestamente le estafó. «Eran todos mis ahorros», reconocía ayer la joven a las puertas de la sala. «Se aprovechó de que no tenía dónde dormir. Me había ido de casa de mis padres y necesitaba un piso rápido. Me fui varios días al sofá de un amigo y cuando vi su anuncio lo llamé. Luego quedamos en el edificio para ver el piso, pero ya no apareció », amplió la denunciante.

Según los hechos recogidos por el Ministerio Fiscal en su escrito, el acusado anunció en un portal inmobiliario el alquiler de un piso. Tras ver el anuncio la afectada, el acusado, «con la intención de mover su voluntad para que le transfiriera las cantidades que le solicitaba, pero sin tener la voluntad real de alquilarlo», le dijo que debía reservar el piso haciéndole una transferencia por bizum. Y así lo hizo.

Con carácter previo la víctima le remitió un escrito en el que ella se comprometía a abonarle 750 euros en concepto de reserva y él, en caso de que el piso no fuera de su agrado, debía devolvérselos y que el acusado firmó «como estrategia para consumar el engaño». Tras concertar varias citas, el hombre nunca se presentó e incluso la «bloqueó».