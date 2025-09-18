Luisa Sánchez emplaza a firmar «cuanto antes» el convenio de la piscina de Teis
La vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra, Luisa Sánchez, urgió al Concello de Vigo a aprobar «canto antes» el convenio bilateral para la reforma de la piscina de Teis después de que «a falla de rigor municipal» obligase a la institución a modificar la cuantía, que pasa de 4,8 a 5 millones de euros.
Explicó Sánchez que la Diputación ya había aprobado el convenio el 22 de agosto por 4,8 millones a petición del gobierno municipal, «que quería gardar 200.000 euros para outros fins». «Tras o visto e prace provincial, o Concello de Vigo comunicou á vicepresidenta que finalmente quería destinar á piscina de Teis, de xeito íntegro, os 5 millóns que a administración municipal recibe cada ano da Deputación», anotó la entidad liderada por Luis López.
