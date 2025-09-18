Llega a Vigo el «Costa Diadema», el tercer crucero más grande de la naviera italiana

El mes de setiembre suele ser propicio para el cambio de latitud de los cruceros que operaron durante el verano en el norte de Europa y que ahora buscan nuevos horizontes cambiando su zona de operaciones al Mediterráneo.

De esta tendencia se beneficia el puerto de Vigo, que este mes recibe seis cruceros en viajes de posicionamiento como es el caso del italiano Costa Diadema, que este jueves pasó por Vigo consignado por Pérez y Cía., con más de 3.000 pasajeros de numerosas nacionalidades.

El buque realiza un recorrido de 12 noches entre el puerto alemán de Kiel y el italiano de Savona con Copenhague, Kristiansand, Le Havre, Vigo, Lisboa, Alicante, Barcelona y Marsella como puertos intermedios, que fue vendido a partir de unos 2.400 euros por persona. Con 132.000 toneladas brutas y 306 metros de eslora por 37 de manga, el Costa Diadema fue estrenado en 2014 y es el tercer crucero más grande de la flota de Costa.

Este viernes coincidirán Costa Favolosa e Island Sky, asimismo en cruceros de posicionamiento.