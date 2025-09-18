El juzgado cita al dueño del bar donde un cliente sufrió quemaduras tras beber agua

El Juzgado de Instrucción nº 7 de Vigo ha citado para tomar declaración al dueño del bar donde un cliente sufrió quemaduras tras consumir agua con gas de una de sus botellas. Esta diligencia llega tras la remisión por parte de la Policía Nacional de un informe pericial sobre el contenido de dicha botella, cuyo contenido comparó con el de otros frascos del establecimiento.

A mayores, también ha señalado para el próximo mes de octubre la declaración de la víctima, un empresario de 42 años que, tras ingerir el agua, sufrió quemaduras en el estómago y el esófago, requiriendo varias semanas de hospitalización en Povisa.

Los hechos se remontan a abril de este año, cuando el empresario, tras ingerir un trago de agua mineral con gas de una botella que acababa de abrir y parte de cuyo contenido echó en un vaso con hielo y limón en un restaurante de Vigo, tuvo que ser hospitalizado por graves quemaduras. La investigación busca dilucidar dónde produjo esa contaminación: si en el origen durante el proceso de embotellado antes de ser distribuida o a causa de un hipotético descuido posterior en el bar.