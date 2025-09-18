Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El IES Carlos Casares estrena cubierta de acceso tras una inversión de la Xunta superior a los 48.000 euros

La delegada territorial de la Xunta, Ana Ortiz, y el jefe territorial de Educación, César Pérez Ares, visitaron el IES Carlos Casares tras finalizar las obras de la nueva cubierta de acceso. La Consellería destinó más de 48.000 euros a la construcción de una marquesina que protege la salida y entrada de alumnos y personal y da acceso a la cafetería.

