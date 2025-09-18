El IES Carlos Casares estrena cubierta de acceso tras una inversión de la Xunta superior a los 48.000 euros
La delegada territorial de la Xunta, Ana Ortiz, y el jefe territorial de Educación, César Pérez Ares, visitaron el IES Carlos Casares tras finalizar las obras de la nueva cubierta de acceso. La Consellería destinó más de 48.000 euros a la construcción de una marquesina que protege la salida y entrada de alumnos y personal y da acceso a la cafetería.
- Alertan de maniobras intimidatorias de un buque de Bueu contra la ONG gala de delfines
- Un amplio operativo impide que un joven se lance desde un quinto piso en Vigo
- Los bomberos retiran una losa «inestable» de 2 toneladas de un falso túnel en la circunvalación de Vigo
- Muere un niño en A Coruña en un accidente doméstico
- El pueblo costero en el corazón de Costa da Morte que pocos conocen: un santuario sobre el mar y una cascada preciosa
- La textil portuguesa Polopiqué entra en crisis y debe a Inditex 12,6 millones y 3,9 a Abanca
- Luca, el “terremoto” de los circuitos gallegos
- Cientos de teléfonos móviles, bicicletas y casi 20.000 euros que nadie reclama