Los hoteles, ya en el club del millón

Aunque las actualizaciones mensuales que publica el Instituto Nacional de Estadística (INE) de la encuesta de ocupación hotelera dejaban en enero a Vigo al borde de superar el millón de pernoctaciones hoteleras por primera vez en su historia, el cierre definitivo de los datos desvelado ayer por el organismo estatal ha reflejado que la ciudad olívica puede presumir ya de haber entrado en este selecto «club del millón», confirmando la fulgurante progresión como destino turístico que ha experimentado en la última década.

Así, sin tener en cuenta las estancias en otro tipo de alojamientos, especialmente las viviendas de uso turístico, en 2024 los hoteles vigueses registraron un total de 1.000.207 pernoctaciones, lo que supone un 69% más que las anotadas una década atrás, ya que en 2014 ese dato alcanzó las 591.737.

La distribución a lo largo del año es desigual, pero hay un claro ingrediente que ha permitido el ascenso definitivo a la categoría de destinos turísticos con más de un millón de noches hoteleras y no es otra que haber conseguido una segunda temporada alta en los meses de invierno, especialmente en diciembre coincidiendo con la Navidad.

Así, el último mes del año registró 106.035 pernoctaciones en los hoteles, lo que supone casi un 200% más que en diciembre de 2014, cuando la cifra fue de 35.421. El poder de atracción de Vigo durante las celebraciones navideñas supone que diciembre se cuele en el podio anual, únicamente superado por los datos de agosto, que marcó el techo del ejercicio con 124.460 pernoctaciones, y julio, ligeramente por encima con 107.798. Ha sido notable también la progresión de noviembre, más del doble que lo que había en 2014 rozando las 80.000 noches de hotel contratadas por los establecimientos de la ciudad. Los números también se duplican en enero.

Evolución del turismo hotelero / Hugo Barreiro

Analizando el resto de destinos turísticos españoles, únicamente San Sebastián presenta un crecimiento entre 2014 y 2024 más elevado que el de Vigo, ya que la localidad donostiarra prácticamente duplicó las pernoctaciones en hoteles, pasando de 1.087.470 a superar los dos millones, un 87,7% más. Vigo ya está en disposición de superar a ciudades como Santander y Oviedo, que le sacaban una importante distancia una década atrás.

Las más de un millón de pernoctaciones fueron protagonizadas por 537.523 viajeros, de los cuales la gran mayoría tenía su origen en otro punto de España. Así, según los datos facilitados en esta revisión definitiva del INE, casi el 63% de los visitantes que escogieron un hotel para disfrutar de la ciudad olívica llegaron de otro punto del Estado, casi 337.000 personas.

De los más de 200.000 viajeros no residentes en España, un 63% son de la Unión Europea. Por países, la procedencia más habitual es Portugal, con 76.875 personas registradas, seguidas de aquellas llegadas de Estados Unidos (14.481). La tercera procedencia más frecuente es Alemania (11.819), ligeramente por delante de Italia (11.259).