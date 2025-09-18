GFFF convierte a Vigo en la capital del cine «freaky» en su novena edición

Con su característico ambiente festivo y travieso, el Galician Freaky Film Festival (GFFF) regresa este año del 19 al 27 de septiembre para ofrecer a los amantes del cine fantástico y de terror una experiencia única. En esta novena edición, el festival no solo destaca por su excepcional selección de cortometrajes, sino también por otra novedad: el Roteiro Gatronómico Freak, que invitará a explorar el lado más sabroso del cine. Juan de Castro, director del GFFF, asegura que esta propuesta busca conectar el festival con la ciudad y sus habitantes:«Lo que buscamos es que el festival crezca y se arraigue, que los locales y la gente se involucren. Este año hemos querido que el cine salga de las salas y se viva también en la mesa». La ruta gastronómica, que tendrá lugar entre el 18 y el 26 de septiembre, contará con tapas inspiradas en películas de terror, ciencia ficción y cine fantástico, los participantes podrán degustar en algunos locales de la ciudad y votar por la que consideren la más «freak» y original.

En cuanto a la programación cinematográfica, De Castro subrayó que el GFFF sigue siendo un espacio donde la experimentación y la sorpresa están garantizadas. «No seguimos tendencias. Lo que buscamos son películas que sorprendan, que te hagan decir ¿qué carallo es esto?», indicó. Este año, la selección oficial incluye más de 100 cortometrajes, 65 de ellos son estrenos en Galicia. Además, todas las películas estarán subtituladas en gallego, un detalle que distingue al festival. La temática estará centrada en los mad doctors, esos personajes icónicos del cine de terror y fantástico que tanto fascinan como asustan. «Este año, rendimos homenaje a los doctores chiflados, el gran cierre será con The Rocky Horror Picture Show, que celebra su 50 aniversario», explica De Castro.

El GFFF se distingue por su carácter inmersivo. «Es el festival más gamberro; en nuestras salas puedes gritar, cantar, decir tonterías», añade el director. De hecho, se organizarán concursos, encuentros con autores y actividades paralelas para que los asistentes vivan el cine más allá de la pantalla.En cuanto a la afluencia, las expectativas son altas.El año pasado asistieron más de 2.000 personas. Por ahora, en esta edición, la venta anticipada de entradas ya ha superado a las anteriores.