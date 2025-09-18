Detenidos dos hombres por el robo con fuerza en una empresa de Vigo

Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos hombres pocas horas después de haber perpetrado un robo con fuerza en una empresa en Vigo.

Los arrestados habían fracturado una ventana exterior de un baño, logrando así acceder al local y llevándose consigo varios efectos, entre ellos dos tarjetas bancarias con las que intentaron realizar, sin éxito, varias compras a través de una conocida aplicación de reparto a domicilio.

Los hechos se remontan a la noche del lunes, cuando dos personas fueron interceptadas por parte de los agentes pertenecientes a la Brigada de Seguridad Ciudadana, que se encontraban realizando sus labores de prevención de la delincuencia. Tras ser identificados, los policías llevaron a cabo un registro de seguridad en el que se incautaron las dos tarjetas bancarias a nombre de una mujer, una maleta que contenía un ordenador portátil y una bolsa de plástico con diversas tarjetas telefónicas, además de una mochila con nueve teléfonos móviles, 16 cajas con envoltorio de una joyería conteniendo cada una de ellas una insignia dorada, una caja metálica con herramientas, una bolsa con un compresor de aire, múltiple cableado, siete pendrives, dos tarjetas de memoria, una llave de un vehículo y un reloj inteligente, entre otras cosas.

Localización de la víctima

Tras realizar las gestiones de investigación correspondientes, los agentes localizaron y se pusieron en contacto con la víctima para posteriormente acudir al lugar donde esta trabaja, siendo el mismo sitio donde se había producido el robo. Una vez allí comprobaron in situ que los presuntos autores habían accedido a la oficina de la empresa rompiendo una ventana de un baño que daba al exterior; además el interior se encontraba revuelto, con los cajones abiertos y la caja de caudales vacía.

Tras un pequeño reconocimiento de la zona, la mujer echó en falta diversos efectos que previamente habían sido localizados en propiedad de los identificados. Por todo ello los dos individuos fueron arrestados y trasladados hasta dependencias policiales por un presunto delito de robo con fuerza.