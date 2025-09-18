Detenido en Vigo tras dar una paliza y tratar de estrangular a su madre septuagenaria

Agentes de la Policía Local de Vigo han detenido a un vecino de la ciudad, R.F.P., de 51 años de edad, como presunto autor de un delito de violencia en el ámbito familiar, después de que, supuestamente, agredió a golpes a su madre septuagenaria y trató de estrangularla.

Según han informado fuentes policiales, los hechos ocurrieron en la noche del pasado martes, cuando el 092 recibió un aviso para acudir a un domicilio de la calle Alexandre Bóveda, donde los vecinos alertaban de una pelea en una vivienda.

Al llegar, los agentes escucharon gritos de un hombre procedentes de un domicilio y, tras llamar a la puerta, les abrió un varón semidesnudo, muy alterado, que exigió a los policías explicaciones por su presencia, ya que «no pasaba nada».

Desde la entrada de la vivienda, los funcionarios pudieron comprobar que había una puerta rota, cristales por el suelo y una mujer en una estancia al fondo (la madre, de 71 años) llorando. Cuando vio a los policías, la mujer se abalanzó hacia ellos suplicando ayuda entre sollozos, porque su hijo, el hombre que abrió la puerta, la quería matar.

Según el relato de la señora, su hijo había llegado a casa muy alterado y, cuando ella trataba de calmarlo, él comenzó a realizar gestos obscenos. Cuando la madre le advirtió de que, si seguía en esa actitud, cambiaría la cerradura para que no pudiera entrar en casa, el hijo reaccionó de forma extremadamente violenta.

Así, la amenazó de gravedad, rompió una de las puertas del domicilio y, con el mango metálico de una escoba propinó varios golpes a su madre, hasta que el palo se dobló. A continuación continuó la agresión con puñetazos y patadas por todo el cuerpo y posteriormente trató de estrangularla.

La mujer comenzó a gritar y a pedir ayuda, y fueron sus vecinos los que, alarmados, llamaron a la Policía. Los agentes procedieron a la detención del presunto agresor, mientras que la madre fue trasladada en ambulancia al hospital Povisa.

La mujer presentaba, de forma visibile, rojeces en el cuello, varias contusiones y un dedo inflamado, presumiblemente por tratar de protegerse.