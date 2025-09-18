Detenido en O Calvario por causar un incendio en el piso del que fue rescatado por los bomberos

La Policía Local detuvo hoy a un joven de 30 años como supuesto autor de un incendio registrado en un piso de la calle José Antela Conde, en el barrio vigués de O Calvario, del que el arrestado tuvo que ser rescatado por los bomberos con el camión escalera tras encontrárselo en el balcón de la vivienda.

Aunque el hombre refirió que el fuego se inició al caérsele una colilla, los efectivos del servicio de extinción de incendios se encontraron tres focos que apuntan a que el suceso fue intencionado: uno en una bolsa de basura junto al sofá del salón, otro en la cocina y otro más en el hall de entrada.

Todo indica que el varón sufre de síndrome de Diógenes, ya que la casa estaba en condiciones insalubres, con bolsas de basura, desperdicios y latas esparcidas por todas las estancias. Se da además la circunstancia que este jueves era el último día que este hombre podía estar en el piso, ya que finalizaba el contrato de alquiler.

La alerta del incendio se recibió en torno a las 11:30 horas de la mañana. Varias patrullas de la Policía Local fueron al punto y vieron que el joven estaba en el balcón, pero, extrañamente, se mostraba poco colaborativo ya que cuando los agentes le dijeron si podía facilitarles el acceso para ayudarle, él se negó y les pidió que se fuesen. Con la ayuda de un electricista que estaba en la zona, pudieron abrir el portal y, con una radiografía, entraron en la vivienda acompañados por los bomberos, que ya habían llegado también al punto.

Los efectivos que entraron en el piso se lo encontraron ardiendo y repleto de basura. Mientras, otros compañeros de bomberos rescataron al hombre del balcón con la ayuda del coche escalera. El varón, que decía que no podía acceder a la vivienda porque estaba llena de humo y que tras ser auxiliado fue atendido en el lugar por los sanitarios de una ambulancia, atribuyó lo sucedido a una colilla y dijo que era inquilino y que este jueves era el último día que podía estar en la vivienda.

Tras extinguir el fuego, se comprobó que había tres focos en la vivienda, por lo que, ante los indicios de que se trata de un incendio intencionado y el grave riesgo en que se puso al resto de residentes del edificio, la Policía Local detuvo al varón por un delito de daños, trasladándolo a la comisaría de la Policía Nacional, cuerpo policial que también intervino en el operativo.